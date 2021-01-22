Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.
 22 Ocak 2021 01:19
+Aa- Yazdır
Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

nlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

Gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu ismiyle bilinen Niyazi Birinci hayatını kaybetti. Yavuz Bahadıroğlu'nun ölümünü oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Birinci paylaşımında, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." ifadelerine yer verdi.

Yavuz Bahadıroğlu Kimdir?

Yavuz Bahadıroğlu, 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi. Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul'da başladı. Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı. Asıl çıkışını ilk romanı "Sunguroğlu" ile yaptı. Ardından "Buhara Yanıyor" romanı, ülkenin en çok satan romanlarından oldu.

Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
22 Ocak 2021 01:29		 Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti.
22 Ocak 2021 01:20
Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı
21 Ocak 2021 23:45		 Prof. Dr. Gürgan: Hamileler aşı olmamalı!
21 Ocak 2021 22:01
Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira
21 Ocak 2021 21:10		 İki arkadaş Doğu Anadolu'nun en büyük tesisini kurdu!
21 Ocak 2021 20:52
Hastanın ameliyatla alınan kafatası hastanede kayboldu
21 Ocak 2021 20:45		 Hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu toprağa verildi
21 Ocak 2021 19:45
Yasemin hemşire: Bu virüs hayalete benziyor
21 Ocak 2021 19:43		 10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı
21 Ocak 2021 19:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:25 - 'İBB'nin ekmek satışının yasaklanması söz konusu değil'02:18 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü01:37 - ABD'deki FETÖ okulunun müdürü 'taciz olayını gizlemekten' gözaltına alındı01:29 - Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi01:20 - Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti.01:19 - Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
00:30 - Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme00:20 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması00:18 - 'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'00:08 - Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:06 - 22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
00:04 - TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik00:02 - Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!23:45 - Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı23:41 - Google, Fransa ile telif konusunda anlaştı23:28 - Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
23:26 - Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti.
TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik
Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatında bir türlü olmayan şey 2
zıbarmak 2
pirpirim 1
yolda yürüken entry girmek 2
amel defteri 1
boku yiyen kepçesini yanında taşır 2
ihtiras mı tutku mu 1
göreslemek 1
aradaki farkı korumak 2
7 günde alınan diploma 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Bayburt İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam