Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti.

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.
 22 Ocak 2021 01:20
+Aa- Yazdır
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti.

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
22 Ocak 2021 01:29		 Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
22 Ocak 2021 01:19
Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı
21 Ocak 2021 23:45		 Prof. Dr. Gürgan: Hamileler aşı olmamalı!
21 Ocak 2021 22:01
Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira
21 Ocak 2021 21:10		 İki arkadaş Doğu Anadolu'nun en büyük tesisini kurdu!
21 Ocak 2021 20:52
Hastanın ameliyatla alınan kafatası hastanede kayboldu
21 Ocak 2021 20:45		 Hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu toprağa verildi
21 Ocak 2021 19:45
Yasemin hemşire: Bu virüs hayalete benziyor
21 Ocak 2021 19:43		 10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı
21 Ocak 2021 19:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:25 - 'İBB'nin ekmek satışının yasaklanması söz konusu değil'02:18 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü01:37 - ABD'deki FETÖ okulunun müdürü 'taciz olayını gizlemekten' gözaltına alındı01:29 - Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi01:20 - Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti.01:19 - Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
00:30 - Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme00:20 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması00:18 - 'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'00:08 - Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:06 - 22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
00:04 - TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik00:02 - Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!23:45 - Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı23:41 - Google, Fransa ile telif konusunda anlaştı23:28 - Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
23:26 - Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti.
TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik
Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idal'a dokunan yanıyor 1
çan eğrisi 5
mantar 1
idal'e dokunanın aslında yanmaması 1
yemek yerken yellenmek 1
Estetik operasyon 1
kulak ve burun 1
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 1
nato kafa nato mermer 2
Çok istenilen bir şeyin olmaması 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam