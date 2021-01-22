Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|22 Ocak 2021 01:29
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