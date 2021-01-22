'İBB'nin ekmek satışının yasaklanması söz konusu değil'
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyada yayılan iddialar üzerine, İBB'nin mobil ekmek satışlarının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti.
|22 Ocak 2021 02:25
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sosyal medyada yaptıkları açıklamada, mobil ekmek satış büfelerin in yasaklandığını iddia etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekmek satışının yasaklanmasının söz konusu olmadığı, Bakanlığın bu yönde bir Genelgesi veya talimatının bulunmadığını belirtti.
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