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Yatırımcının derdi faiz

Merkez Bankası, yüzde 17 olan politika faizini sabit tuttu. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, yatırımcıların, üretim ve ticareti canlandırmak, istihdamı artırmak için yüksek faiz baskısından kurtulması gerektiğini söyledi.
 22 Ocak 2021 06:15
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Yatırımcının derdi faiz

Merkez Bankası, yüzde 17 olan politika faizini sabit tuttu. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, yatırımcıların, üretim ve ticareti canlandırmak, istihdamı artırmak için yüksek faiz baskısından kurtulması gerektiğini söyledi. Kaan, "Faiz artırımının bir düzeye kadar tolere edilebildiği, aksi halde özellikle yatırımlar üzerinde bırakacağı yıkıcı etkinin altını çizmek isteriz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararı öncesi, yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki olası negatif etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ÜLKENİN GÜCÜNÜ YATIRIM BELİRLER

Kaan, artan kur baskısı nedeniyle milli para biriminin değerlenmesi amacıyla artırılan faiz oranının aynı zamanda ülkenin bu süreçte ihtiyaç duyduğu sermaye girişlerini de artırmak üzere mevcut enflasyon göz önüne alınarak belli bir düzeye çekildiğini aktardı. Kaan, "Ancak 'bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler' yaklaşımımızdan hareketle MÜSİAD olarak biz, kalıcı bir fiyat istikrarının, planlı ve sürekli bir yatırım, üretim ve ticaret senkronizasyonundan geçtiğini savunmaktayız. Dönemin koşullarına uygun bir refleks olarak gelişen faiz artırımının bir düzeye kadar tolere edilebildiği, aksi halde, özellikle yatırımlar üzerinde bırakacağı yıkıcı etkinin de altını çizmek isteriz" açıklamasında bulundu.

İŞ DÜNYASI ENFLASYONA KURBAN EDİLMESİN

Yatırımcıların, üretim ve ticareti canlandırmak, istihdamı artırmak, dolayısıyla enflasyonu baskılamak adına planlamalarının yüksek faiz etkisi ile dışlanmaması gerektiği görüşünde olduklarını vurgulayan MÜSİAD Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı: "Gerek milli yatırımcılar gerekse doğrudan yabancı yatırımlar açısından daha uygun bir ortamın sağlanması ve bu ortamın üretim ve ihracata dönüşmesi temel hedefimizdir. Bu tespitten hareketle belli bir noktadan sonra faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareketlerin yatırımlar açısından elzem olduğu açıktır."

MERKEZ FAİZİ SABİT BIRAKTI

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, iktisadi faaliyetin güçlü bir seyir izlediği belirtilen duyuruda, "Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler sektöründe kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir" denildi.

KORONA ENFLASYONU ETKİLEDİ

TCMB Para Politikası Kurulu duyurusunda, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği vurgulandı. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesinin yavaşlamaya başladığı aktarılan duyuruda, iç talep koşullarının, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtildi.
Yeni Şafak
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