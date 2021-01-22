Xiaomi Avcılar'da üretime başlıyor
|22 Ocak 2021 07:11
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Dünyanın en çok satan telefon markalarından biri olan Xiaomi, Türkiye'de resmen üretime başlıyor. İki farklı kaynaktan edindiğimiz bilgilere göre Xiaomi, Avcılar'da Salcomp'un fabrikasında üretim yapacak. Malum Salcomp, Xiaomi ve Apple'ın tedarikçileri arasında yer alıyor. Avcılar Ambarlı Limanı yakınlarında 14 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan cep telefonu fabrikasında hem mavi hem de beyaz yaka olmak üzere iki bin kişi istihdam edilecek. Fabrikanın yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Türkiye'de daha çok giriş seviyesi modellerini üretmeyi planlayan Xiaomi, yatırım haberinin detaylarını önümüzdeki hafta bir basın duyurusu ile açıklayacak.
YENİ MODELLER
2020 yılında Mi 10, Mi 10T Pro, Mi 10T ve POCO F2 Pro modellerini tüketicilerle buluşturan Xiaomi'den, 2021 yılında önemli yenilikler bekleniyor. Bu yeniliklerin başında 5G özelliğine sahip daha fazla sayıda telefonun son kullanıcılarla buluşturulması yer alıyor. Ayrıca Redmi Note serisinin yeni modelleri de kullanıcılarla buluşacak. Xiaomi, Mi Store'lar ile Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
TÜRKİYE KÜRESEL ÜS
Xiaomi ile birlikte Türkiye, gerçekten de cep telefonunda küresel üs olacak. Daha önce de;
¥ Oppo, 50 milyon dolar yatırımla Tuzla'da,
¥ Tecno, 25 milyon dolar yatırımla Pendik'te
¥ Vivo, 20 milyon dolar yatırımla Anadolu Yakası'nda (yeri kesinleşmedi)
¥ Samsung, Sunny ile Esenyurt'ta
¥ TCL, Arçelik ile Çerkezköy'de üretim kararı almıştı.
ÖMER TEMÜR
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