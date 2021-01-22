BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İstanbul'da ofis açacak
|22 Ocak 2021 07:24
|+Aa- Yazdır
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İstanbul'da ofis açacak.
OCHA'nın İstanbul'da ofis açmasına ilişkin anlaşma New York'ta imzalandı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde gerçekleşen törende, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu anlaşmaya imza attı.
Lowcock, OCHA'nın yeni ofisiyle İstanbul'da ''önemli bir üssü'' olacağını ve İstanbul'un ''mükemmel bir lokasyon'' olduğunu belirterek buradan Orta Doğu ve Afrika'daki yardımlarını koordine edebileceklerini söyledi.
''Türk halkına ve Türk yetkililere minnettarım.'' diyen Lowcock, OCHA'nın 50'ye yakın personelinin İstanbul'a kaydırılacağını ifade etti.
Feridun Sinirlioğlu ise Türkiye'nin BM'nin sorumlu bir üyesi olarak, örgütün dünyadaki tüm insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çabalarına aktif olarak katkıda bulunduğunu vurguladı.
Sinirlioğlu, ''Biz sadece geniş bir coğrafyada en savunmasızlara yardım eli uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyoruz ve onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz.'' dedi.
Türkiye ve BM arasındaki gelişmiş iş birliği sonucunda İstanbul'un birçok BM örgütü için bölgesel bir merkez haline geldiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, OCHA'nın yeni ofisinin 5 yıl önce İstanbul'da düzenlenen ilk Dünya İnsani Zirvesi ile yaratılan küresel ivmeye de hız kazandıracağını dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı
22 Ocak 2021 07:40
|Otobüste hayasızca harekete gözaltı
22 Ocak 2021 07:28
|Kısıtlamaya uymayıp gezintiye çıkan 5 kişi kaza yaptı: 1 ölü
22 Ocak 2021 06:40
|Yaşlı adamı dolandırıp; 180 bin liralık altınlarını alıp kaçtılar
21 Ocak 2021 21:06
|Selçuk Özdağ'a saldıran 3 şüpheliye yakalama kararı
21 Ocak 2021 18:46
|Taksici öldürüldü, acı haberle kalp krizi geçiren eşi de kurtarılamadı
21 Ocak 2021 18:42
|2,5 yaşındaki minik Bahar'a Pitbull saldırdı, çevredekiler zor kurtardı... İşte o anlar
21 Ocak 2021 17:26
|Bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
21 Ocak 2021 17:01
|İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
21 Ocak 2021 16:48
|Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturmasının detayları
21 Ocak 2021 16:44