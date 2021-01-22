Muş'ta korkutan deprem
Merkez üssü Muş'un Ağıllı köyü olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|22 Ocak 2021 07:56
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