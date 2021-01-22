Karne hediyesinde kısıtlama yok

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Yarıyıl tatiline yönelik karne hediyesi alışverişi hızlandı. Bu yıl daha çok sanala kayan hediye alışverişinde yüzde 30'lara varan artış yaşanıyor. Öğrencilere hediyede teknoloji ve oyun başı çekiyor.

Teknoloji önde

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, kısıtlamalar kapsamında hafta sonları mağazalar kapalı olmasına karşın bu yıl karne döneminde satışlarda geçen yıla göre yüzde 30 civarında artış beklediklerini söyledi.

Gürcan, karne hediyesi olarak en çok tercih edilen ürünlerin başında akıllı telefonlar, tabletler, oyun notebookları, akıllı saatler, oyun konsollarının geldiğini belirterek, "Bu ürün gruplarında geniş fiyat skalasında seçenekler sunuyoruz. Ayrıca tüketicilerimize avantaj sağlayacak kampanyalar, tüketici kredileriyle ödeme kolaylıkları ve belli ürünlerde peşin fiyatına 12 taksit seçeneklerimiz var. Şubat ortasına kadar devam edecek karne ve sömestir kampanyalarımız, mağazalarımız ve teknosa.com'da tüketicileri bekliyor" dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ise, "Bu yıl pandeminin etkisiyle evde eğlenceye ve zaman geçirmeye yönelik eğitimsel ürünlerde artış bekliyoruz. Kış tatili sınırlı olacağından geleneksel olarak kış spor malzemeleri, outdoor ürünlere olan talepte bu yıl düşüş olabilir. Yurtdışı tatillerinde de azalma olmasından dolayı seyahat ve bavul ürünlerinde de düşüş bekliyoruz" diye konuştu.

Her bütçe için

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, e-ticaret sitelerinin her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunduğunu anımsatarak, şunları söyledi: "Platformumuz üzerinden 11-17 Ocak haftasında gerçekleştirilen alışverişlerde satışı en çok yükselen ürünler sırasıyla tablet, roman ve scooter oldu. Tabletlerin satışı yüzde 136 oranında artarken, ortalama fiyatları 1.250 TL oldu. Bunların yanı sıra oyun konsolu, akıllı bileklik & saat ve yapı oyuncaklarının da satışlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ortalama satış fiyatlarına baktığımızda ise oyun konsolları 2.660 TL, akıllı bileklik 159 TL, akıllı saat 1.000 TL, yapı oyuncakları da 74 TL bandında yer alan ürünler oldu. Kampanyalarımız da olacak."

Kim, ne sunuyor?

Pek çok marka bu dönemde yarıyıl tatili kampanyası düzenliyor.

MediaMarkt, çok farklı kategorilerden hediye alternatifleri sunuyor. Tabletler, kulaklıklar, dizüstü bilgisayarlar veya oyun konsolları dikkat çekiyor.

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore yarıyıl tatilinde oyunseverleri mutlu edecek indirimler açıkladı. FIFA 21'den Star Wars Squadrons'a kadar pek çok popüler oyunun yer aldığı indirim 21 Ocak'ta başladı.

Acer öğrenciler için özel tasarlanan, askeri düzeyde dayanıklılık sunan dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı TravelMate Spin B3'ü tanıttı.

Realme'nin yeni akıllı saati Watch S, Türkiye'de satışa çıktı. Bir akıllı saatten beklenen her şeyi bir arada sunan realme Watch S, 899 TL fiyat ile kullanıcılarla buluşuyor.

Monster Notebook oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanyaya imza attı. 10. nesil Intel i7 işlemcili Abra ve Tulpar serisi notebook alan herkes 'Crysis Remastered' oyununun sahibi olacak.

FLO, yarıyıl tatilinde minikler için kampanya yapıyor. Çocuk koleksiyonundaki outdoor spor ayakkabılar ve sıcacık botlar soğuk kış aylarında sıcak koruma sağlıyor.

D&R, çocukların hem hayal gücünü harekete geçirecek hem de bütünsel zeka gelişimini destekleyecek kitaplar, puzzle'lar ve lego setlerinde indirimler sunuyor.

Çocuklar ebeveynlerinin yanında seyahat edebiliyor, kayak pistleri de açık. Uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, bu konuda indirim sunuyor.