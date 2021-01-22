Kılıçdaroğlu, mektup yazan iki vekille buluşacak
|22 Ocak 2021 08:11
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Çelebi ve Aksoy, Kılıçdaroğlu'na 10 Aralık tarihinde üç sayfalık mektup yazmıştı. Mektubun içeriğinin kamuoyuna yansımasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar, genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur" açıklaması gelmişti.
CHP'de "mektuplaşma" krizinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken gözler Meclis Genel Kurulu'nun yeniden yasama faaliyetine başlayacağı ve CHP Meclis grubu toplantısının da yapılacağı 26 Ocak 2021 Salı gününe çevrildi. CHP kulislerinden sızan bilgiye göre, Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çelebi ve Aksoy ile telefonda görüştü. Özel'in, gelecek hafta Çelebi ve Aksoy ile yeniden görüşeceği öğrenilirken, daha sonra da iki milletvekili ile Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirmesi bekleniyor. CHP'den istifa edebilecekleri ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçebilecekleri iddia edilen Çelebi ve Aksoy'un da, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden herhangi bir adım atmayacakları ifade ediliyor.
'Millet sandığı bekliyor'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kırşehir Belediye Başkanı CHP'li Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Ardından esnaf ziyareti yapıp vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'de en büyük sorunu yaşayan esnaflarımızdır. Dükkanları aylardır kapalı, geçinemiyorlar. Arzu ettikleri destek bugüne kadar sağlanmadı. Onların feryatlarına bizim tercüman olmamız lazım. Duymayan kulaklara duyurmamız, görmeyen gözlere göstermemiz lazım. Bu ülkede hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmemeli. Dertlerini biz dile getireceğiz" diye konuştu. CHP lideri, "Milletin temelde bir sorunu var. Herkes sandığı bekliyor. 'Sandığı koyun önümüze' diyorlar. 'Yeter' diyorlar" dedi
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