Twitter'dan Çin'e Uygur Türkleri darbesi
|22 Ocak 2021 08:24
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Twitter'dan yapılan açıklamada, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin, "Uygur Türklerinin çocuk yapmasının kısıtlanmasını öven" paylaşımının, platformun "insani değerlerle ilgili" politikalarına aykırı olduğu belirtildi.
Açıklamada, 7 Ocak'ta yapılan paylaşımın önce kaldırıldığı, ardından da hesabın kilitlendiği kaydedildi. Hesaptaki son paylaşım 8 Ocak tarihli gözüküyor.
Çin'in Washington Büyükelçiliği, Çin hükümetinin Uygurlar arasında "Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini", Uygur kadınlarını "özgürleştirdiğini" ve onları "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtardığı yönündeki iddialarını içeren bir paylaşımda bulunmuş, paylaşıma pek çok kesimden tepki gelmişti.
ABD soykırım olarak tanımlamıştı
ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin'in Sincan bölgesindeki azınlıklara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamıştı.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları
Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.
Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.
BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.
Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.
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