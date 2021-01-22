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Şehit Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait, Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25), adının camide yaşatılması vasiyeti yerine getirildi. Konya'da oğlunun adının camiye verilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Recep Mermer, "Ben burayı sadece oğlum Yunus Mermer'in adını taşıdığı cami olarak görmüyorum. Fethi Sekin'lerin, Ömer Halisdemir'lerin ve nice yiğitlerimizin camisi olarak görüyorum" dedi.
 22 Ocak 2021 08:33
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Şehit Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez bölgesinde bulunan, TSK'ya bağlı üsse PKK'lı teröristlerce 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in de aralarında bulunduğu 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Mermer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Yunus Mermer'in, çocukluk arkadaşına 'Eğer şehit olursam. İsmim bir camiye verilsin' sözlü vasiyeti olduğu ortaya çıktı. Şehit babası Recep Mermer, o dönem taziye ziyaretine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a oğlunun vasiyetini hatırlattı. Bakan Kurum da vasiyetin yerine getirileceğini belirtti. Şehit Yunus Mermer'in adının verildiği, Konya'da Meram ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki cami ise 15 Ocak Cuma günü Bakan Kurum'un da katıldığı törenle ibadete açıldı.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZİN CAMİSİ'

Oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesinden mutluluk duyduğunu belirten şehit babası Recep Mermer, "Ben burayı sadece oğlum Yunus Mermer'in adını taşıdığı cami olarak görmüyorum. Fethi Sekin'lerin, Ömer Halisdemir'lerin ve nice yiğitlerimizin camisi olarak görüyorum. Burada ibadet edenlerden Rabb'im, ibadetlerini binlerce ziyade etsin. Şehit annesi ve babası olmak ayrı bir gurur, ayrı bir onur; ama böyle güzel bir yerde isminin yad edilmesi bizleri ayrıca onurlandırıyor" diye konuştu.

'OĞLUM YANIMDAYMIŞ GİBİ NAMAZ KILIYORUM'

Recep Mermer, camide namaz kılarken, oğlunu yanında gibi hissettiğini belirterek, "Bu cami diğer şehit ailelerine de teselli kaynağı oluyor. İçinde namaz kılarken evladınız yanınızdaymış gibi sizle beraber namaz kılıyormuş gibi öyle duygular yaşıyorum. Burası Yunus Mermer ve tüm şehitlerimizin camisi, Rabb'im onların isimlerini yaşatmayı da nasip etsin" dedi.

Recep Mermer, şehit oğlunu şu sözlerle anlattı:

"Yunus, sevimli, güleç yüzlü, kimseye kırgınlığı olmayan, arkadaş canlısı, muhabbet ehli bir çocuktu. İzne gelirdi, 'Biz otur, yüzünü görelim' derdik. O, 'Arkadaşlar bekliyor baba' derdi. Allah kendisinden razı olsun, bizi hiç mahcup ve mahzun etmedi. Genç olmasına rağmen içinde bir vatan aşkı vardı. Hatırası her zaman yanımızda."
DHA
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