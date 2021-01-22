Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Driftli evlilik teklifine ceza: Düğün paramız gitti

Antalya'nın Serik ilçesinde okul bahçesinde kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifi nedeniyle kendisi, kız arkadaşı ve diğer arkadaşlarıyla birlikte 78 bin 137 lira ceza uygulanan İsmail Göksu (29), "Bütün düğün paramız gitti. Hayalimizdeki gibi bir düğün olmayacak.
 22 Ocak 2021 08:33
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diyor. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a evlilik teklifi yapmak için arkadaşları ile sürpriz hazırladı. İsmail Göksu ve arkadaşları, 18 Ocak akşamı Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu'nun bahçesinde buluştu. Kız arkadaşı Gözde ile okulun bahçesine gelen İsmail Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de 07 FK 354 plakalı otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

TOPLAM 78 BİN 137 LİRA CEZA UYGULANDI

Okuldaki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna katılan kişileri tek tek tespit etti. Evlilik teklifini yapan kişinin İsmail Göksu, otomobille drift yapan sürücünün de S.C. (33) olduğu belirlendi. Jandarma, sürücü S.C.'ye toplam 7 bin 158 lira para cezası uygularken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlattı. Aynı olayda alkollü araç kullandığı tespit edilen B.Ş.'ye (29) 1679 lira idari para cezası uygulayıp, 2 yıl süreyle sürücü belgesine el koyan jandarma ekipleri, o sırada bölgede bulunan ve kurallara riayet etmeyen 22 kişiye de 'sosyal mesafe kurallarına uymamak' suçundan 3 bin 150'şer lira olmak üzere 69 bin 300 lira idari yaptırım uyguladı. Toplam ceza miktarı ise 78 bin 137 lira oldu.

Serik Sanayi Sitesi'nde oto yıkama işi yapan İsmail Göksu, nişanlısı Gözde Yıldırım'ın evlilik teklifini kabul etmesinin mutluluğunu yaşarken, yedikleri cezanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Nişanlısı Gözde Yıldırım ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İsmail Göksu, cezaya itiraz edeceklerini belirtirken, yetkililerin de cezanın ya iptal edilmesi ya da indirim uygulanması noktasında kendilerine yardımcı olmasını istedi.

"TEK SUÇUMUZ DRİFT"

İsmail Göksu, "O gün doğum günümdü. Nişanlımın bana sürpriz yapacağından emindim. Kendisini 7 yıldır tanıyorum. Onun bana doğum günü sürprizine karşılık, benim de ona bir sürpriz yapmam gerekiyordu. 3- 4 arkadaşımla birlikte okulun bahçesinde kendisine evlilik teklifinde bulundum. Duyan arkadaşlarımız da geldi. Araba sayımız çoğaldı. Planlar değişti. Arkadaşımızın birisi aracı ile drift yaptı. Bu olayın ilgi çekeceğine inanıyordum ama bu kadarını da beklemiyordum. Biz 3- 5 arkadaştık. Sosyal mesafe kurallarını da biliyorduk. Kısıtlama saati değildi. Herkes mesafeliydi, paylaşılan videolarda da zaten belli. Burada tek suçumuz drift olayı. Gerçekten düşünüldüğü zaman tehlikeli bir olay. Drifti yapan profesyonel bir arkadaş, sürekli yarışlara giriyor. Olmasaydı iyiydi ama oldu" dedi.

"TAKIYI ÖNCEDEN TAKMIŞ OLDUK"

Düğünlerinin iptal olmadığını söyleyen İsmail Göksu, "Ama bütün düğün paramız gitti. Hayalimizdeki gibi bir düğün olmayacak. 2 Şubat'ta nikahımız var. Mart ayında da düğünümüzü yapacağız. Nikahımıza ve düğünümüze herkesi bekleriz. Böyle bir çiftin nikahında ve düğününde herkes olmak ister. Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor. Devletimiz de bizden önce düğün takılarımızı aldı. Canları sağ olsun" diye konuştu.

"CEZAMIZIN YA İPTAL EDİLMESİ YA DA HAFİFLETİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Kendisinin ilçede adıyla değil, lakabı 'Ayar' ile tanındığını kaydeden İsmail Göksu, "Kesilen cezalara itiraz edeceğiz. O gün orada birçok arkadaşımız aracın içerisindeydi. Biz sosyal mesafe kuralları içerisindeydik. Bu salgın kolay bir hastalık değil. Bunun bilincindeydik. Devlet büyüklerimizden ceza ile ilgili yardım bekliyoruz. Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Ben 7 yıl bekledim. Bir arkadaşımın vesilesiyle sosyal medyada tanıştık. Yine sosyal medya, yine sosyal medya. Başlangıcı sosyal medya, bitiren sosyal medya olamayacak. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

"DÜĞÜN MASRAFLARINIZ GİTTİ"

İsmail Göksu'nun nişanlısı Gözde Yıldırım da, "O gün akşam teklif güzeldi. İsmail'in de o gün doğum günüydü. Ben de Antalya'dan gelmiştim. Ona doğum günü sürprizi yapmıştım. O da bana sürpriz yaptı. Jandarma da bize sürpriz yaptı. Her şey güzeldi. Sosyal mesafe korunarak yapılmıştı. Drift yapıldığı için o yüzden tepki topladık. Keşke olmasaydı. Çevremizden tepki aldık. O kadar cezadan dolayı düğün masraflarınız gitti ama çok mutluyuz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Destekleme eğitimi başlıyor, sadece Sivas karar aldı
22 Ocak 2021 08:50		 HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
22 Ocak 2021 08:45
İzolasyon raporları yargıya taşındı
22 Ocak 2021 08:05		 PAK timleri göreve hazır
22 Ocak 2021 07:27
'İBB'nin ekmek satışının yasaklanması söz konusu değil'
22 Ocak 2021 02:25		 Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme
22 Ocak 2021 00:30
Belediyelerin borçlarına karşılık vergi gelirlerine ilave kesinti
21 Ocak 2021 22:27		 ÜAK, doçentlik başvurularını Şubat'a erteledi
21 Ocak 2021 22:10
'Kemal Kılıçdaroğlu' bulvarının adını değiştirildi
21 Ocak 2021 21:56		 Ankara Büyükşehir, bu konutları 100 liradan kiraya verecek
21 Ocak 2021 21:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Hakimlik Sınavı sorularını önceden alan FETÖ üyelerine operasyon: 44 gözaltı09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:35 - Piknik yaparken akıllarına geldi, 14 ülkeye sipariş yetiştirmeye çalışıyorlar09:26 - Alman aşısı Maraş dondurması buzuyla taşınıyor09:25 - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı09:24 - İlçe belediyesi, esnafa 5 milyon lira destek verecek
09:21 - Korona hasarı beyinde kalıcı09:17 - 'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'09:15 - 'O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam' diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı09:06 - Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı09:02 - 'Muhafazakar kesimle yan yana gelmede sıkıntı var, bunu aşacağız'08:51 - Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi
08:50 - Destekleme eğitimi başlıyor, sadece Sivas karar aldı08:45 - HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı08:39 - Bakanlıktan su için 10 öneri08:36 - Öldürülen anne-babaya son bakış08:33 - Şehit Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi
08:33 - Driftli evlilik teklifine ceza: Düğün paramız gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gıda fiyatları yüzde 25 arttı... İşte sebebi
Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme
Driftli evlilik teklifine ceza: Düğün paramız gitti
'İBB'nin ekmek satışının yasaklanması söz konusu değil'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıtkı sıyrılmış 2
göreslemek 1
edebiyat parçalamak 3
Eriyen bina 1
karşılıksız aşk 3
atalarımız ne demiş 1
idal'e dokunanın aslında yanmaması 1
shanti 1
yasin suresi 1
ilginç renk isimleri 4
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Bayburt İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam