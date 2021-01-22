Destekleme eğitimi başlıyor, sadece Sivas karar aldı
Bugün başlayacak olan yüz yüze eğitim için il hıfzıssıha kurul kararları gereği 20 yaş altına sokağa çıkma yasağını kaldırması gerekiyor, şuana kadar bir tek Sivas Valiliği karar aldı.
|22 Ocak 2021 08:50
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Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12. sınıflar için destekleme eğitiminin 22 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını açıklamıştı.
Ancak bugün başlayacak olan yüz yüze eğitim için il hıfzıssıha kurul kararları gereği 20 yaş altına sokağa çıkma yasağını kaldırması gerekiyor ve şuana kadar bir tek Sivas Valiliği karar aldı.
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