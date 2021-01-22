'Muhafazakar kesimle yan yana gelmede sıkıntı var, bunu aşacağız'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam Düzce'de din adamları ile basına ve partililere kapalı bir toplantıda bir araya gelerek, sorularını yanıtladı. Toplantıda din adamlarının soruları ve eleştirileri daha çok CHP'nin muhafazakar kesime bakışı üzerine yoğunlaştı.

BAŞÖRTÜSÜNE KİMSE KARIŞAMAZ

Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar'ın "başörtülü hakimler" ile ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine, "Bu konuda geçmişte partimizin kabahati oldu ama CHP'de artık başörtüsü diye bir mesele yok. Kişi başörtüsü takar, takmaz, buna da kimse karışamaz. Bu onun tercihidir. Bize düşen onun tercihine saygı duymaktır. Ben dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ı telefonla arayarak, başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmamasının doğru olmadığını söylemiştim" dedi.

1934'TEKİ KURULTAY KARARI

Kılıçdaroğlu, 1934'teki CHP kurultayında kadınların çarşafının tartışıldığını ve kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaması kararı alınarak, Halkevleri'ne örnek bir manto dikilerek, isteyene bedava gönderilmesi görevinin verildiğini anlattı. CHP'nin Kuran ve bazı dini kitapları toplatıp, Mevlit'i yasakladığına ilişkin eleştirileri ise Devlet Arşivi belgelerine dayandırarak yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Geçmişte böyle bir olay yaşanmış. Çünkü yanlış yazılmış, yasaklanmış. Ayeti eksik yazarsanız doğru olmaz" dedi.

SERT ÜSLUPTAN ŞİKAYET

Toplantıda bir din adamının Risale-i Nur'dan alıntılar yaparak sürdürdüğü konuşmasını dinleyen Kılıçdaroğlu, kitapların yasaklanması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurup toplatılmasının durdurulmasını sağladıklarını anlattı. Bunun üzerine din adamları Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, din adamlarının siyasette sertleşen üslup ile ilgili eleştirilerini ise "Bu konuda çok haklısınız. Bazen çok ileri gittiğimiz anlar oluyor. Ama öyle sözler duyuyoruz ki cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bu uyarınızı çok önemsiyorum. Daha dikkatli olmamız lazım" sözleriyle yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU KIRŞEHİR'DE ESNAFI DİNLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediyesi'ni ve esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na davul zurnayla mini bir konser de verildi. Kılıçdaroğlu, " Bugün Türkiye'de en büyük sorunu yaşayanlar esnafımızdır. Uzun zamandır dükkanları kapalı, geçinemiyorlar ve sorunları var. Bizim esnafımızın sorunlarına tercüman olmamız lazım" dedi. (Yasin DALKILIÇ-Abdurrahman DULKAD