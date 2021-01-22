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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı
 22 Ocak 2021 09:25
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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 Suriye ve 10 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Anadolu Ajansı
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