Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 22 Ocak 2021 09:39
+Aa- Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,38907,3900
Avro8,99909,0000
Sterlin10,100010,1500
ANKARA
ABD Doları7,36007,4200
Avro8,96009,0300
Sterlin10,030010,2300
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
21 Ocak 2021 15:28		 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
21 Ocak 2021 14:00
Ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi ne?
20 Ocak 2021 18:41		 Konut fiyatları kasımda da artmaya devam etti
19 Ocak 2021 15:25
Yabancı ekonomistler, MB faiz kararı beklentisini açıkladı
19 Ocak 2021 14:23		 DASK tutarlarına da zam geldi
19 Ocak 2021 09:13
Ekonomistler, MB'den faiz değişim kararı beklemiyor
18 Ocak 2021 14:09		 Kıyı şehirlerindeki konutlar son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda değerlendi
18 Ocak 2021 11:50
Geçen yıl 2,7 milyon adet gayrimenkul satıldı
18 Ocak 2021 11:08		 TOKİ'nin indirim kampanyasından geçen yıl 33 bin 240 kişi yararlandı
17 Ocak 2021 11:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:55 - Bakanlar, vefat eden tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı09:40 - Hakimlik Sınavı sorularını önceden alan FETÖ üyelerine operasyon: 44 gözaltı09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:35 - Piknik yaparken akıllarına geldi, 14 ülkeye sipariş yetiştirmeye çalışıyorlar09:26 - Alman aşısı Maraş dondurması buzuyla taşınıyor09:25 - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı
09:24 - İlçe belediyesi, esnafa 5 milyon lira destek verecek09:21 - Korona hasarı beyinde kalıcı09:17 - 'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'09:15 - 'O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam' diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı09:06 - Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı09:02 - 'Muhafazakar kesimle yan yana gelmede sıkıntı var, bunu aşacağız'
08:51 - Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi08:50 - Destekleme eğitimi başlıyor, sadece Sivas karar aldı08:45 - HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı08:39 - Bakanlıktan su için 10 öneri08:36 - Öldürülen anne-babaya son bakış
08:33 - Şehit Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gıda fiyatları yüzde 25 arttı... İşte sebebi
Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme
Driftli evlilik teklifine ceza: Düğün paramız gitti
'İBB'nin ekmek satışının yasaklanması söz konusu değil'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıtkı sıyrılmış 2
göreslemek 1
edebiyat parçalamak 3
Eriyen bina 1
karşılıksız aşk 3
atalarımız ne demiş 1
idal'e dokunanın aslında yanmaması 1
shanti 1
yasin suresi 1
ilginç renk isimleri 4
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Bayburt İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam