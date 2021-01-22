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Hakimlik Sınavı sorularını önceden alan FETÖ üyelerine operasyon: 44 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa geçiş sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
 22 Ocak 2021 09:40
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Hakimlik Sınavı sorularını önceden alan FETÖ üyelerine operasyon: 44 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa geçiş sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İhlas Haber Ajansı
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