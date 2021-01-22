SPK'dan 15 kişi hakkında suç duyurusu
|22 Ocak 2021 09:56
|+Aa- Yazdır
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Marka Yatırım Holding pay piyasasında 23 Mayıs 2017-23 Şubat 2018'de gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Sözcü'nün SPK Haftalık Bülteni'nden aktardığına göre, 'piyasa dolandırıcılığı' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren, İbrahim Sineren, Serhan Türkoğlu, Serdar Mendi, Gökhan Karatün, Nurullah Karahan, Atilla Altay, Onur Altın, Oktay Argındoğan, Onur Ateş, Volkan Atmaca, Sezen Göksügür, Abdurrahman Sinanoğlu,Ayşe Öztürk, Can Serkan Karatün hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, söz konusu 15 kişi ve Erkan Öztop adlı şahıs hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesini de kararlaştırdı.
SPK söz konusu isimlerin 500 bin Türk Lirası'ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırması halinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceği ifade etti.
Marka Yatırım Holding A.Ş hisseleri MARKA kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve şirketin yaklaşık yüzde 95'i halka açık.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2019 yılına ilişkin gelir vergisinin yarısından fazlası İstanbul'dan elde edildi
22 Ocak 2021 11:15
|Raylı ulaştırma projelerine bu yıl 5 milyar liralık bütçe ayrıldı
22 Ocak 2021 11:13
|Vakıfbank'tan 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi
22 Ocak 2021 10:04
|Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı
22 Ocak 2021 09:25
|Yatırımcının derdi faiz
22 Ocak 2021 06:15
|MÜSİAD'dan faiz açıklaması: Yıkıcı etki bırakır
21 Ocak 2021 21:52
|Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
21 Ocak 2021 20:16
|Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 8 kadın mükellef yer aldı
21 Ocak 2021 11:08
|Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
21 Ocak 2021 09:09
|Yüksek faiz yatırımın düşmanı
21 Ocak 2021 07:20