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SPK'dan 15 kişi hakkında suç duyurusu

Borsa İstanbul'da işlem gören Marka Yatırım Holding'in pay piyasasında 'piyasa dolandırıcılığı' suçu işlendiği iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem başlatıldı.
 22 Ocak 2021 09:56
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SPK'dan 15 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Marka Yatırım Holding pay piyasasında 23 Mayıs 2017-23 Şubat 2018'de gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Sözcü'nün SPK Haftalık Bülteni'nden aktardığına göre, 'piyasa dolandırıcılığı' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren, İbrahim Sineren, Serhan Türkoğlu, Serdar Mendi, Gökhan Karatün, Nurullah Karahan, Atilla Altay, Onur Altın, Oktay Argındoğan, Onur Ateş, Volkan Atmaca, Sezen Göksügür, Abdurrahman Sinanoğlu,Ayşe Öztürk, Can Serkan Karatün hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, söz konusu 15 kişi ve Erkan Öztop adlı şahıs hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesini de kararlaştırdı.

SPK söz konusu isimlerin 500 bin Türk Lirası'ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırması halinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceği ifade etti.

Marka Yatırım Holding A.Ş hisseleri MARKA kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve şirketin yaklaşık yüzde 95'i halka açık.
Memurlar.Net
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