Bakan Selçuk: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatıyor
|22 Ocak 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.
Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.
"2021 Ocak ayına ilişkin zam farkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödenecek" diyen Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Orhan Miroğlu: Biden, ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş
22 Ocak 2021 11:16
|Selçuk Özdağ'dan taciz açıklaması
22 Ocak 2021 11:10
|Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
22 Ocak 2021 10:48
|'Muhafazakar kesimle yan yana gelmede sıkıntı var, bunu aşacağız'
22 Ocak 2021 09:02
|Öldürülen anne-babaya son bakış
22 Ocak 2021 08:36
|CHP'den sonra İyi Partililerle 'İnce temas'
22 Ocak 2021 06:50
|BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İstanbul'da ofis açacak
22 Ocak 2021 02:32
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü
22 Ocak 2021 02:18
|Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
22 Ocak 2021 00:20
|'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
22 Ocak 2021 00:18