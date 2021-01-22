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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kaybederek 1.550,03 puandan başladı
 22 Ocak 2021 10:02
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kaybederek 1.550,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,54 puan ve yüzde 0,10 azalarak 1.550,03 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile taş, toprak, en fazla gerileyen yüzde 1,32 ile spor oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kaybederek 1.551,57 puana geriledi.

Analistler, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına bağlı olarak sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesiyle küresel piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.540 ve 1.510'un destek konumunda olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı
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