MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı
|22 Ocak 2021 10:13
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Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır.
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