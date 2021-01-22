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Muğla'da 4,3 şiddetinde deprem
Akdeniz açıklarında saat 09.57'de 4.3'lük deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 13.8 kilometrede gerçekleştiği öğrenildi.
|22 Ocak 2021 10:20
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Akdeniz açıklarında saat 09.57'de 4.3'lük deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 13.8 kilometrede gerçekleştiği öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Akdeniz açıklarında saat 09.57'de 4.3'lük deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliğinin 13.8 kilometrede gerçekleştiği öğrenildi.
#DEPREM: Ege Denizinde Muğlanın Datça ilçesi açıklarında saat 09.57de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) January 22, 2021
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