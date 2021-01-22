Toç Bir-Sen, 'lisans tamamlama' için YÖK Başkanı ile görüştü

YÖK Başkanlığında gerçekleşen görüşmede Tarım ve Ormancılık alanlarında Ön Lisans mezunlarına "Lisans Tamamlama Hakkı" verilmesi konusu görüşülerek Toç Bir-Sen tarafından hazırlanan rapor Başkan Saraç'a sunuldu.

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hizmet kolu çalışanlarımızdan; Üniversitelerin tarım, hayvancılık, gıda ve ormancılık alanları ile ilgili önlisans programlarından mezun olanlara Lisans Tamamlama Hakkı verilmesi talebimizi tüm ayrıntılarıyla ileterek konuya ilişkin hazırladıkları raporu YÖK Başkanı Yekta Saraç'a sundu. Genel Başkanımız ayrıca, pandemi nedeni ile üniversitelerin tüm bölümlerinin eğitime uzaktan eğitim modeli ile devam ettiği örneğini vererek, lisans tamamlamanın da uzaktan eğitim ile sağlanabileceğini belirtti.

Oldukça verimli geçen görüşmede, YÖK Başkanı Sn. Saraç da hazırlamış olduğumuz dosyayı titizlikle inceleyeceğini, konuyu ilgili taraflarla müzakere edeceğini ve konuyla bizzat kendisinin alakadar olacağını ifade etti.