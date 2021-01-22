Buzda oynarken düştü, hafızasını kaybetti
İstanbul Sultangazi'de buz tutan yolda kayarken yüz üstü düşen genç, hafızasını kaybetti.
|22 Ocak 2021 10:35
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayak merkezlerinde son durum
22 Ocak 2021 11:52
|İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Covid19'dan vefat etti
22 Ocak 2021 11:50
|Doğu buz kesti! Eksi 32 derece... Kaş ve kirpikler dondu
22 Ocak 2021 11:38
|Doğu Anadolu'da 287 köye ulaşım sağlanamıyor
22 Ocak 2021 11:06
|Korona aşısında yeni parti gelecek hafta geliyor
22 Ocak 2021 10:00
|Bakanlar, vefat eden Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı
22 Ocak 2021 09:55
|Korona hasarı beyinde kalıcı
22 Ocak 2021 09:21
|'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
22 Ocak 2021 09:17
|Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi
22 Ocak 2021 08:51
|Bakanlıktan su için 10 öneri
22 Ocak 2021 08:39