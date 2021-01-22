Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
|22 Ocak 2021 10:39
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Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 zanlının Kahramanmaraş ve Gaziantep'te örgüt adına faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi edinilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Zanlıların ikametgahlarında dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin, sınırdan yasa dışı geçişlerini organize ettikleri örgüt üyelerinin Avrupa ülkelerine gitmelerine yardımcı olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
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