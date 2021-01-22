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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında karar verildi

Mahkeme, sanık Berrak Karaoğlu'nu "kasten yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırırken, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine hükmetti
 22 Ocak 2021 10:39
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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında karar verildi

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Berrak Karaoğlu, "kasten yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Berrak Karaoğlu ile şikayetçi Şüheda Nur Eriş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan şikayetçi Eriş'in avukatları, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Olaydan 3 gün önce Karaköy'de benzer bir saldırı yapıldığını ve sanığın bunu sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan avukatlar, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "kasten yaralama" suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

- Savcılık mütalaasında cezalandırılması istendi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Karaoğlu'nun şikayetçi Eriş'e karşı darp eyleminde bulunduğunun kamera görüntüleriyle sabit olduğunu belirtti.

Sanığın olay günü kendisine yaklaşan şikayetçiyi işaret ederek söylenmesinden sonra ilk eylemini şikayetçinin arkasından baş bölgesine yapması ve gözaltındayken Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda "Son zamanlarda yolda bir çeşit anlam veremediğim taciz halinde yürüyüşler yapıyorum." şeklindeki beyanını dikkate alan savcı, eylemin "bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek veya bunları değiştirmeye zorlamak" kapsamında olduğundan sanığın bu suçtan cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Savcı, sanığın "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

- Sanık beraat talebinde bulundu

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Karaoğlu, olaydan önce birkaç kez tedavi için hastaneye yattığını anlatarak, "Olay sarhoşluk anıma denk gelmiştir. Sanki bir araştırma var ve ben İslam karşıtı grubu içerisinde çalışıyorum gibi yansıtıldı. İdeolojik yapılmış gibi ilişkilendirildi. Bundan rahatsızlık duyuyorum. Belki bir daha yaşanırsa kamuya yansıtabilirdi. Ne inanç özgürlüğüne saldırı olduğunu ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğimi düşünüyorum. Basit yaralama suçuna söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Şikayetçi avukatının bahsettiği fotoğraflar benim sosyal medya hesabımda paylaştığım fotoğraflardır. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık, "Bu, bir sokak akışında benim çok kötü olduğum bir akşam, hatırlamadığım ve olaydan kaynaklı üzgün olduğum bir an yaşandı." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "kasten yaralama" suçundan önce 120 gün adli para cezasına çaptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 100 güne indiren mahkeme, bu cezanın karşılığının günlüğü 20 liradan hesaplanarak 2 bin lira olmasını ve 5 taksitle ödenmesini kararlaştırdı.

Heyet, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden şikayetçinin beyanını doğrular nitelikte bir tanığın olmaması, var olan tek tanığa da kolluk araştırmasına rağmen ulaşılamaması gerekçesiyle sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım 2019'da Beşiktaş Polis Merkezi'ni arayan müşteki Şüheda Nur Eriş'in, tanımadığı bir kadının kendisine saldırarak darbettiğini söylemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtilerek, olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarından saat 21.27'de sanığın yolda karşılaştığı müştekiye tokat attığının belirlendiği aktarılmıştı.

Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın müştekiye karşı, dini inancı gereği giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
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