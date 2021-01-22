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İş yerinden 1,2 milyon liralık malzeme çalan eski çalışan tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski çalışan tutuklandı
|22 Ocak 2021 11:16
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski çalışan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden geçen yıl farklı tarihlerde 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli Z.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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