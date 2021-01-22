Orhan Miroğlu: Biden, ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, ABD'nin yeni başkanı John Biden'le ilgili "ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geldiği ve aslen Bıruki aşiretinden olduğu" iddiasını ortaya attı.
|22 Ocak 2021 11:16
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ABD Başkanlığı görevini devralan John Biden'la ilgili AKP'den hayli ilginç bir iddia geldi.
AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem milletvekili Orhan Miroğlu, Biden'in Kürt olduğuna ilişkin bir iddiayı sosyal medya hesabından ortaya attı.
Twitter hesabından "Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil" diyen Miroğlu, "Birileri diyormuş ki, Biden'ın gerçek ismi Cımoye Bahattin Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!" diye yazdı.
Miroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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