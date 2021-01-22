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Hollanda Kralı, Cevdet Yılmaz'ı affetti

Hollanda'da, kafede biri çocuk 6 kişiyi vurarak öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Türkiye kökenli Cevdet Yılmaz, hükümetin itirazına rağmen Kral Willem-Alexander tarafından affedildi.
 22 Ocak 2021 11:20
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Hollanda Kralı, Cevdet Yılmaz'ı affetti

Hollanda'da yaşanan bir olay dünya gündeminde yer aldı. BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollanda vatandaşlığına geçen Türkiye kökenli Cevdet Yılmaz, Hollanda'nın Delft kentindeki Koetsiertje adlı kafede 1983 yılında, kendisine "Sen gerçek Hollandalı değilsin, Hollanda ve Karayip adalarını oluşturan Nederlend vatandaşısın" diyen kişiyle tartışma yaşadı.

6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Kendisine küfür edildiğini söyleyen Yılmaz, eve gidip silahını aldıktan sonra, önce tartıştığı kişiyi vurdu. Ardından kafedeki diğer kişilere ateş eden Yılmaz, toplamda biri çocuk 6 kişiyi öldürdü.

O güne kadar bu çapta bir katliamın yaşanmadığı Hollanda'da, olay büyük tepki çekti. Cevdet Yılmaz, 1984 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

HOLLANDA DEVLETİNE DAVALAR AÇTI

Düzenli olarak Hollanda devleti aleyhine davalar açan Yılmaz, uzun yıllar cezaevinde kaldığını ve yeterince ceza çektiğini savunarak af talebinde bulundu. Bazı yargıçlar ve ulusal kamu denetçileri (Ombudsman) Yılmaz'ın bu talebine destek verdi. Ancak Hollanda Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker, 6 kişiyi öldüren bir kişinin toplum içine salınmasının, kurban yakınlarında derin yaralar açacağını belirterek Yılmaz'ın ömür boyu demir parmaklıklar ardında kalması gerektiğini söyledi.

HOLLANDA KRALI TALEBİ KABUL ETTİ

Hollandalı bakan, Yılmaz'ı affetmenin haksızlık olduğunu belirterek, af talebini defalarca reddetti. Ancak 38 yıl cezaevinde bulunduğunu belirten Cevdet Yılmaz'ın "merhamet" talebi, Hollanda Kralı Willem-Alexander tarafından kabul edildi. Hollanda Kralı, Yılmaz'ın affedilmesini öngören kararı imzaladı.

1986'DAN BU YANA AFFEDİLEN İLK HÜKÜMLÜ

Hollanda medyasına göre, hükümetin yanı sıra kurban yakınları da karara tepki gösterdi. Cezaevindeyken evlenen ve çocuk sahibi olan Yılmaz son yıllarda suçluların kaldığı ve tedavi edildiği bir klinikte kaldı.

Bir süredir rehabilitasyon programı kapsamında cezaevi dışında kalan Yılmaz, seyahat yasağı ve bildirim zorunluluğu koşuluyla çalışmaya başladı. Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olan Yılmaz'ın, affının ardından temelli olarak Türkiye'ye dönmeyi planladığı belirtildi.Avrupa'da ömür boyu hapis cezasını sonuna kadar uygulayan birkaç ülkeden biri olan Hollanda'da, Cevdet Yılmaz, 1986 yılından bu yana affedilen ilk hükümlü oldu.
Memurlar.Net
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