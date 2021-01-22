Döner skandalına suç duyurusu
|22 Ocak 2021 11:25
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Yapılan denetimde, firmaya ve videoyu çeken çalışanlara ayrı ayrı ceza kesildi Sosyal medyaya dün düşen bir video büyük tepki çekti.
Kırklareli'de hazır döner paketlemesi yapan 2 kişinin, maskesiz ve hijyene aykırı şekilde hareketlerde bulunarak çektikleri videoya yorum yağdı.
Tik Tok uygulamasından paylaşılan görüntüler üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Firmaya ve görüntüleri çeken çalışanlara ayrı ayrı ceza uygulandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Konuyla ilgili Uluslararası Döner Federasyonu'ndan da bir açıklama var.
Federasyon başkanı Mehmet Mercan'ın imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada "Kırklareli'nde döner paketlerken çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen şahısların davranışlarını Uluslararası Döner Federasyonu olarak 'geleneksel dönerimize' bir saldırı olarak kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye'mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Döner Federasyonu olarak gıda güvenliği en üst seviyede tutma çalışmalarımızın olduğu bir ortamda döner sektörü ile ilgili bu tür olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Anadolu'nun geleneksel lezzeti, kadim bir tarihe sahip Türk Dönerine tüm vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız sahip çıkmasını ve bu tür olaylara saldırılara meydan verilmemesini temenni ediyoruz. Döner Türkiye'dir, döner Türkiye'nindir."Bakanlık'tan TikTok videosuna konu olan dönerciye ceza
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