Acilde sağlık görevlilerine hakaret şahıs tutuklandı
|22 Ocak 2021 11:36
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Bursa'da tartışma sonrası yaralanan Tamer Ü. acil serviste tedaviye alındı. Daha sonra Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri ve polisin saldırganlara müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Tamer Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı. Özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarı çıkarılan Tamer Ü.'nün yakınları da hastane bahçesinde görevlilere saldırdı. Güvenlik görevlileri ve polisin saldırganlara müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Tamer Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen pazar günü, Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Millet Mahallesi'nde husumetli olduğu bir kişiyle kavga eden Tamer Ü., kafasından yaralandı. Tamer Ü., ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tamer Ü., acil serviste kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere küfretmeye başladı. Doktorlar, buna rağmen Tamer Ü.'nün tedavisini yapmaya devam etti. Ancak Tamer Ü.'nün saldırgan tavırlarının artması üzerine güvenlik görevlileri devreye girdi.
Tamer Ü., tedavisinin ardından dışarı çıkartıldı. Bu sırada sesini duyan hastane bahçesindeki yakınları ise güvenlik görevlilerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla görevlilere saldıran yaklaşık 10 kişiye polisler müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle grup dağılırken,
Tamer Ü. ile birlikte yakınları İ.S. ve A.S. gözaltına alındı.
Çekirge Polis Merkezi'ne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tamer Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, grubun özel güvenlik görevlilerine saldırdığı, bazı saldırganların dubalarla vurduğu ve polis ile güvenlik görevlilerinin saldırganlara müdahale ettiği anlar yer aldı.False
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