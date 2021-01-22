Gençlik ve Spor Bakanlığı, GYS'yi kazananların yerleştirmesini yaptı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazananların yerleştirmesini yaptı
|22 Ocak 2021 11:37
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazananların yerleştirmesini yaptı
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇ DUYURUSU
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve ilan edilen kontenjan sıralamasına girerek tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, GSBNET sistemi üzerindeki kişisel sayfalarında yer alan Sınav Bilgisi başlığı altından öğrenebileceklerdir.
İlgililere ilanen duyurulur.
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