MEB, yarı yıl tatili için, 23 günlük etkinlik hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığı, yarı yıl tatilinde öğrencilere yönelik olarak "Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri" adlı bir çalışma hazırlayıp Bakanlığın web sitesinde yayımladı.
|22 Ocak 2021 11:37
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Milli Eğitim Bakanlığı, yarıl yıl tatilinde öğrencilere yönelik olarak "Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri" adlı bir çalışma hazırlayıp Bakanlığın web sitesinde yayımladı. Çalışma, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyleri için ayrı ayrı oluşturuldu
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