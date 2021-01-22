İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Covid19'dan vefat etti
Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hıdır Ünverdi yaşamını yitirdi.
|22 Ocak 2021 11:50
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