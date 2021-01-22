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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 120 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde, en az 11 santimetreyle Kop'ta ölçüldü
 22 Ocak 2021 11:52
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Kayak merkezlerinde son durum

- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari Kayak Merkezi'nde 120, Palandöken'de 107, Kartalkaya'da 102, Yedi Kuyular'da 94, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Kartepe'de 66, Uludağ'da 65, Ergan'da 61, Sarıkamış'ta 57, Sarıkamış'ta 55, Nemrut Dağı'nda 54, Hazarbaba'da 50, Murat Dağı'nda 47, Erciyes'te 45, Konaklı'da 43, Ilgaz'da 42, Zigana'da 36, Çambaşı'nda 26, Ladik'te 23, Keltepe'de 20, Elmadağ, Yalnızçam ve Yıldıztepe'de 19, Davraz'da 14, Muş'ta 13, Denizli'de 12 ve Kop'ta 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesS-11 -3
IlgazS-9-2
Kartalkaya S-8-2
KartepePB-2 2
Nemrut Dağı PB-17-11
PalandökenAB-19-4
SarıkamışÇS-21-9
UludağAB-6 1
YıldıztepeP-7 1

(S: Sisli: PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu: ÇS: Çok soğuk, P: Puslu )
Anadolu Ajansı
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