Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir tapu müdürü ve memurların da bulunduğu 37 kişi yakalandı.

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

Aralarında bir tapu müdürünün de bulunduğu 11'i memur 40 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.

37 şüpheli gözaltına alındı.