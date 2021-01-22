2020 TUS değerlendirme raporu yayımlandı
ÖSYM, 2020 TUS değerlendirme raporunu yayımladı
|22 Ocak 2021 12:04
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ÖSYM, 2020 TUS değerlendirme raporunu yayımladı.
2020-TUS 1. ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu Yayımlandı
2020-TUS 1. ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu, 22 Ocak 2021 tarihinde saat 11.45'te ÖSYM'nin https://osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-TUS 1. ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu
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