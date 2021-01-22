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FETÖ'nün gizli yapılanması operasyonunda 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı

9 ilde Konya merkezli FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı
 22 Ocak 2021 12:25
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FETÖ'nün gizli yapılanması operasyonunda 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli sorumlusu olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalanması için operasyon sürüyor.

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