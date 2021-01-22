FETÖ'nün gizli yapılanması operasyonunda 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı
9 ilde Konya merkezli FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı
|22 Ocak 2021 12:25
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli sorumlusu olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalanması için operasyon sürüyor.
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