Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taş değirmen ununda büyük tehlike! Alzheimer'ı tetikliyor

Taş değirmende öğütülen undan elde edilen ekmekler için kritik bir uyarı geldi. Öğütme taşlarının una karıştığına dikkat çeken uzmanlar bu ekmeklerin Alzheimer hastalığını tetikleyebileceğini söyledi
 22 Ocak 2021 12:51
+Aa- Yazdır
Taş değirmen ununda büyük tehlike! Alzheimer'ı tetikliyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, son dönemlerde sıklıkla allerjen olduğu dile getirilen buğdayın genel gıda alerjenlerine bakıldığında Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan listeye göre 7'nci sırada yer aldığını belirterek, "Buğdaydan korkmayalım, ekmekten korkmayalım önerilen miktarları aşmadan doğru metotlarla üretilmiş ekmekleri tüketelim" dedi.

'ÖĞÜTME TAŞLARI UNA KARIŞIYOR'

Taş değirmenlerde öğütülen undan elde edilen ekmeklerin Alzheimer hastalığını tetikleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, şu sözleri kaydetti:

"Taş değirmenlerde biri sabit diğeri dönen iki tane taş, buğdayı öğütürken diğer yandan kendileri de ister istemez una karışacaklardır. Akredite laboratuvarlardan alınmış verilerde bu taşların bileşiminde alüminyum, silisyum, magnezyum gibi vücutta birikim yaptıkça Alzheimeri tetikleyebilecek birtakım bileşenlerce zengin olduğuna ilişkin pek çok rapor var. Modern valsli değirmenlerde iyi koşullarda üretilen tam buğday unlarını ekşi maya kullanarak uzun süreçlerde fermantasyon yaparak, uygun ortamlarda pişirirsek besleyici değeri yüksek, sindirimi daha kolay ekmekler üretebiliriz."

'TAŞ FIRINLARDA PİŞİRİLEN EKMEĞE DİKKAT'

Ayrıca çıplak ateşin olduğu taş fırınlarda pişirilen ekmeklerin tüketirken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özer, şöyle konuştu:

"Örneğin bazı pide fırınlarında ateş bizzat ekmeğin çok yakınında olabiliyor. Bunları dikkatli ve sınırlı miktarlarda tüketelim. Eğer bu tip fırınlarda kaliteli odun yerine eski kapı, sunta, MDF, mobilya atıkları kullanılırsa, yanı sıra ateş ekmeklere gerekenden daha yakınsa ortamda bulunabilecek özellikle heterosiklik aromatik hidrokarbonlar sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Çünkü bu tip bileşenler istenmeyen ve insan bünyesinde uzun süreçte alındığı takdirde birikim yapabilecek olan maddelerden oluşuyor. Muhtemelen kanserojen etki yaratan bileşenler, sürekli tüketildiği takdirde insan bünyesinde ciddi anlamda olumsuzluk yaratabileceklerdir."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayak merkezlerinde son durum
22 Ocak 2021 11:52		 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Covid19'dan vefat etti
22 Ocak 2021 11:50
Doğu buz kesti! Eksi 32 derece... Kaş ve kirpikler dondu
22 Ocak 2021 11:38		 Doğu Anadolu'da 287 köye ulaşım sağlanamıyor
22 Ocak 2021 11:06
Buzda oynarken düştü, hafızasını kaybetti
22 Ocak 2021 10:35		 Korona aşısında yeni parti gelecek hafta geliyor
22 Ocak 2021 10:00
Bakanlar, vefat eden Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı
22 Ocak 2021 09:55		 Korona hasarı beyinde kalıcı
22 Ocak 2021 09:21
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
22 Ocak 2021 09:17		 Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi
22 Ocak 2021 08:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Bakan Pakdemirli, Diyarbakır'ın 'çılgın projesi'nde incelemelerde bulundu13:46 - Ayçiçeği yağı fiyatlarında yeni sezonda düşüş bekleniyor13:42 - Artvin'de yolsuzluk operasyonu, 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı13:40 - Soylu'nun annesine küfreden, hala CHP'den ihraç edilmedi13:36 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:36 - ÖSYM, TUS Değerlendirme Raporu'nu yayımladı
13:25 - Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü13:15 - İstanbul'da metrobüslerde kod yerine son istasyonun adı yazılacak13:00 - 50 ilde düzenlenen 'Silici' operasyonunda 19 kişi tutuklandı12:59 - İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı12:58 - ABD Gıda ve İlaç İdaresi, HIV'e karşı aylık kullanılacak kombine ilacı onayladı12:56 - 'Hedefimiz, 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırabilmek'
12:51 - Taş değirmen ununda büyük tehlike! Alzheimer'ı tetikliyor12:48 - 'WhatsApp değişiklik yapmadı, zaman kazanmak istedi'12:35 - Ziraat Bank, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da şube açacak12:25 - FETÖ'nün gizli yapılanması operasyonunda 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı12:11 - Gün ortası döviz fiyatları
12:11 - TCDD bu projeyle AB'den 193 bin avro hibe aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
MEB, yarı yıl tatili için, 23 günlük etkinlik hazırladı
Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı
Gıda fiyatları yüzde 25 arttı... İşte sebebi
'O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam' diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı
Korona aşısında yeni parti gelecek hafta geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sirke 2
pasiflora 1
salça 4
idal'in yok olması 4
hayatında bir türlü olmayan şey 2
şişman doğmak 1
ekmek ve peynir türevlerini seven insan 3
Menemen yemeği 6
bal böceği 1
melo 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi geçici işçi alacak
Geyikli Belediyesi geçici işçi alacak
ESKİ eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikaları 2 eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikası 3 engelli işçi alacak
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam