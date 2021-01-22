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ABD Gıda ve İlaç İdaresi, HIV'e karşı aylık kullanılacak kombine ilacı onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan bağışıklık yetmezliği virüsüne (HIV) karşı geliştirilen ve ayda bir kez kullanılacak "Cabenuva" adlı kombine ilacı onayladı.
 22 Ocak 2021 12:58
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi, HIV'e karşı aylık kullanılacak kombine ilacı onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan bağışıklık yetmezliği virüsüne (HIV) karşı geliştirilen ve ayda bir kez kullanılacak "Cabenuva" adlı kombine ilacı onayladı.

Amerikalı yetkililer, FDA'nın, HIV taşıyanların her gün kullandığı haplar yerine, uzun süreli etkisini sürdürebilen ve ayda bir kez enjeksiyon yoluyla uygulanan "Cabenuva" adlı ilacı onayladığını açıkladı.

"Cabenuva", Johnson & Johnson şirketine ait "Rilpivirine" ve ViiV Healthcare şirketinin geliştirdiği "Cabotegravir'' ilaçlarından oluşuyor.

FDA'nın onayının, geleneksel HIV ilaçları kullanan yetişkinler ve virüse direnç göstermeyen kişiler için geçerli olduğu belirtildi.

Cabenuva'nın, hastaların özel yaşam gizliliğini koruyarak takip edilmesini kolaylaştırması bekleniyor.

California Üniversitesinden HIV uzmanı Dr. Steven Deeks, "Cabenuva" ilacının HIV taşıyan hastaların yaşam kalitesini artıracağını söyledi.
Anadolu Ajansı
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