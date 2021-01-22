İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı
|22 Ocak 2021 12:59
|+Aa- Yazdır
İstanbul Havalimanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 24 saat PCR testi (koronavirüs testi) hizmetinin ardından antikor ve antijen test uygulamasını da başlattı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda, tedbir amaçlı antikor ve antijen testlerini yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi bu hizmetlerden yararlanabilecek. Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular, daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecek. Bir diğer hizmet olan antijen testiyle de yolcuların hasta olup olmadığı belirlenecek.
Yolcular bu testlerin sonuçlarını, İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde alabilecek.
PCR, antikor ya da antijen testleri, İstanbul Havalimanı'nda kurulan laboratuvarlarda yapılacak. 2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip bu alanda yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında alabiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da metrobüslerde kod yerine son istasyonun adı yazılacak
22 Ocak 2021 13:15
|TCDD bu projeyle AB'den 193 bin avro hibe aldı
22 Ocak 2021 12:11
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, GYS'yi kazananların yerleştirmesini yaptı
22 Ocak 2021 11:37
|HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
22 Ocak 2021 11:20
|Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor
22 Ocak 2021 11:08
|PAK timleri göreve hazır
22 Ocak 2021 10:27
|MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı
22 Ocak 2021 10:13
|Destekleme eğitimi başlıyor, sadece Sivas karar aldı
22 Ocak 2021 08:50
|Driftli evlilik teklifine ceza: Düğün paramız gitti
22 Ocak 2021 08:33
|İzolasyon raporları yargıya taşındı
22 Ocak 2021 08:05