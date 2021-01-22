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Rektör yardımcısının kızı sözlü sınavda birinci oldu mu?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi alım sonuçlarında şeffaflık ilkesi gereğince sınava giren tüm adayların sonuçları ilan edilmeli!
 22 Ocak 2021 14:00
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Rektör yardımcısının kızı sözlü sınavda birinci oldu mu?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde Hukuk Fakültesinde istihdam edilmek üzere 21 adet Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu kadroya yapılan başvurular neticesinde, sözlü sınava girecek adaylara dair ön değerlendirme sonuçları 18 Aralık 2020 günü duyurulmuştur.

Yapılan sözlü sınavlardan sonra giriş sınavı sonuçları ise 04 Ocak 2021 günü kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Sınav sonuçlarını incelediğimizde, ilgili üniversitenin yalnızca kazanan asıl adaylar ile yedek adayların notlarını paylaştığı, sınava giren diğer adayların notlarını kamuoyuna ilan etmediği görülmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından belirlenen İyi Yönetim İlkelerine göre idarelerin faaliyetleri ile faaliyet sonuçlarının kamuya açık olması "Şeffaflık" ilkesi olarak geçmektedir. İdarenin yapmış olduğu araştırma görevlisi alımında yarışma usulü sınava giren tüm adayların aldığı sözlü sınav notunu ilan etmesi, haliyle şeffaflık ilkesinin bir gereğidir. Nitekim, adayların sınav notlarına itiraz etmesi ya da yargı yoluna gidebilmesi için tarafına verilen sınav notunu bilmesi gerekir.

Diğer taraftan, tarafımıza iletilen ciddi bir iddiayı da sizlere aktaralım. Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalında ön değerlendirmeye 10 uncu sırada giren ve sözlü sınavda 95 puan alarak birinci olan İ***** İ*** A*******'ın ilgili üniversitede Hukukçu bir Rektör Yardımcısının kızı olduğu iddia edilmektedir.

Geçmişte Hakkari Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi içinde yaşanan benzer konular çok yakın zamanda ülke gündeminde yer etmişken teyide muhtaç bir iddia olmakla birlikte, doğru olduğu düşünüldüğünde bir takım etik ve idari sorunları da beraberinde getirmektedir. İddianın içinde hem alımın yapıldığı yerin hem de söz konusu idarecinin hukukçu olması iddiası ise bizleri biraz daha yaralamıştır! İlgili mevzuatına göre Rektör Yardımcıları, Rektör tarafından atanan ve üniversitede yetki devredilmek suretiyle önemli idari işlemlere imza atan kişilerdir. Ayrıca, Rektörün görevinin başında olmadığı durumlarda da ilgili mevzuata göre vekalet etme yetkisine haiz kişidir. Rektör Yardımcısı kızının araştırma görevlisi olarak atanmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Her Türk vatandaşı gibi ilgili şartları taşıyan herkesin kamu görevine girme hakkı vardır. Ancak, birinci derece akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin yönetim görevinde yer aldığı yerde "sözlü" sınavla araştırma görevlisi kadrosu kazanılması şüpheli durumları beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından öncelikle sınav sonuçlarının kamuoyuna tüm adayların sonuçlarını görebileceği şekilde şeffaf şekilde açıklanması, ilave olarak "Şüyuu vukuundan beter" olan diğer durumla ilgili de bir bilgilendirme yapmasının sağlıklı olacağını öneriyoruz.
Memurlar.Net
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