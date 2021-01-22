Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

'O YAZI BİZE DEĞİL BAŞKA BİR İL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILDI, BEN UYGULAMAM' DİYEN LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINMALI Milli Eğitim Bakanlığından il müdürlüklerine veya sendikalara yazılan genel nitelikteki yazılarda dahi bazı il milli eğitim müdürlükleri yazı kendilerine özel yazılmadığı için genel nitelikli yazıyı uygulamamaktadır. Bakanlık bu liyakatsiz yöneticileri görevden almalıdır.