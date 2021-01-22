Soylu'nun annesine küfreden, hala CHP'den ihraç edilmedi
|22 Ocak 2021 13:40
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına küfürlü yorum yazan Erdal Erbaş isimli şahsın ilk vukuatının bu olmadığı ortaya çıktı. Erbaş'ın hemen her paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere devlet büyüklerine ağır hakaretlerde bulunduğu ve küfrettiği tespit edildi. Erbaş'ın ailesinin pek çok üyesiyle birlikte birçok suça karıştığı ve haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, kişisel Twitter hesabından Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya geçmiş olsun temennisinde bulunarak ''Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun hastanede tedavi altına alınan annesi Servet Soylu teyzemize Rabbimden şifa diliyor, sağlığı için dua ediyorum'' paylaşımda bulunmuştu. Erdal Erbaş ise yapılan paylaşımın altına, "Soylu senin soyunu s.." demişti.
CHP ÜYESİ ÇIKTILAR
Hakaretler, yaralamalar ve tehdit suçlarından haklarında adli işlem yapılan Erbaş ailesinin aynı zamanda CHP üyesi olduğu oraya çıktı. . Soylu'ya küfreden Erdal Erbaş'ın ailecek CHP Trabzon Hayrat ilçe teşkilatında üyelik kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Ancak soruşturma ve gözaltı kararlarına rağmen, Erdal Erbaş'ın hala CHP'den ihraç edilmediği belirtildi. Sosyal medyada yapılan çağrılara rağmen, CHP örgütü konuyla ilgili açıklama yapmaktan çekindi.
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