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Artvin'de yolsuzluk operasyonu, 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı

ARTVİN merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda orman kesimi işlerinde yolsuzluk yapıp, kamuyu yaklaşık 6 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 2'si kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alındı.
 22 Ocak 2021 13:42
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Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, orman kesimi işlerinde yolsuzluk yaptığı ve kamuyu yaklaşık 6 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Artvin merkezli İstanbul, İzmir, Bursa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si kamu görevlisi, 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 2 kamu görevlisi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı
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