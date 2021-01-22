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DEAŞ infaz ettiği örgüt üyesini tekerlekli sandalyeyle götürmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, infaz ettikleri bir örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarması güvenlik kameralarına yansıdı
 22 Ocak 2021 13:51
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 10 zanlının gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin yeni detay ve görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yürüten savcılık, yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında 3 ilde gözaltı kararı verdi.

Soruşturma dosyasına göre, terör örgütü DEAŞ, iki kişinin başvurusu üzerine kurduğu sözde mahkemede yabancı uyruklu R.A.M'nin öldürülmesine karar verdi. Örgüt, 5 kişilik infaz hücresini R.A.M'nin öldürülmesi için görevlendirdi.

Cinayeti işlemek üzere ayrı araçlarla sözde mahkemeye başvurarak infazı talep eden iki kişinin Altındağ'daki evine giden şüpheliler, R.A.M'nin eve çağrılmasını istedi. Eve gelen R.A.M, şüpheliler tarafından iple boğularak öldürüldü.

Zanlılar, dikkati çekmemek için evdekilerden birinin kullandığı tekerlekli sandalyeyle cesedi evden çıkardı. R.A.M'nin cesedini uzak bir yere bırakan şüpheliler, tekerlekli sandalyeye başka bir örgüt mensubunu oturtup infazın gerçekleştirildiği eve döndü.

Örgüt, cinayetin ortaya çıkması üzerine, sözde mahkemeye başvuran 2 kişinin suçu üstlenmesini sağladı. İnfaz hücresine mensup 5 kişi ise gizlendi.

İnfaz hücresinin geçmiş faaliyetleri, seyahat alışkanlıkları ve temas kurdukları kişileri takip eden Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, 26 Kasım 2018'de Altındağ'da cesedi bulunan R.A.M'nin ölümüyle bağlantılarını deşifre etti.

Olay bölgesindeki 36 baz istasyonu üzerinden kurulan 125 bin telefon irtibatını inceleyen güvenlik güçleri, şüphelilerin 4 bin 144 kez telefonla iletişim kurduklarını belirledi. Yaklaşık 10 milyon satır veri, uzmanlarca değerlendirilerek zanlıların cinayetle bağlantısı tespit edildi.

- Savcılığın gözaltı kararının ardından yakalandılar

Soruşturma kapsamındaki 10 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla bu sabah yakalandı.
Memurlar.Net
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