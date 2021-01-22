Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir

Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama programına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek" dedi.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Corona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan, "Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"KESİNLEŞMİŞ TARİH, HAZİRAN 2023"

Cumhurbaşkanı erken seçim iddialarına da değindi. "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür."

REFORM ÇALIŞMALARI

Erdoğan, Hukuk ve ekonomi alanlarındaki reform çalışmaları için ise "Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız" değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaret anımsatılarak, "Akar ziyaret sonrasında Sincar'daki teröristleri işaret ederek 'Eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız.' demişti. Bunu Sincar'a yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, ortak operasyonları zaten her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan, ancak açıklamak suretiyle bu operasyonların yapılamayacağını belirterek, "Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur." ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bakanımızın şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabi bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabi bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar'dan gerek Anka'dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde bunları değerlendirecektir."