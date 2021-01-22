Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir" dedi. Kısıtlamalar ile ilgili olarak da verilere bakacaklarını ona göre gerekirse esnemeye gidebileceklerini söyledi.
 22 Ocak 2021 14:00
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama programına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek" dedi.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Corona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan, "Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"KESİNLEŞMİŞ TARİH, HAZİRAN 2023"

Cumhurbaşkanı erken seçim iddialarına da değindi. "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür."

REFORM ÇALIŞMALARI

Erdoğan, Hukuk ve ekonomi alanlarındaki reform çalışmaları için ise "Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız" değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaret anımsatılarak, "Akar ziyaret sonrasında Sincar'daki teröristleri işaret ederek 'Eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız.' demişti. Bunu Sincar'a yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, ortak operasyonları zaten her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan, ancak açıklamak suretiyle bu operasyonların yapılamayacağını belirterek, "Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur." ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bakanımızın şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabi bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabi bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar'dan gerek Anka'dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde bunları değerlendirecektir."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'İstanbul'u uluslararası kuruluşların merkezi haline getirmek istiyoruz'
22 Ocak 2021 15:13		 Bakan Pakdemirli, Diyarbakır'ın 'çılgın projesi'nde incelemelerde bulundu
22 Ocak 2021 13:49
Soylu'nun annesine küfreden, hala CHP'den ihraç edilmedi
22 Ocak 2021 13:40		 'Hedefimiz, 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırabilmek'
22 Ocak 2021 12:56
Görevden alınan başkan: İYİ Parti'nin vaatleri süslü cümlelerden ibaret
22 Ocak 2021 12:03		 Orhan Miroğlu: Biden, ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş
22 Ocak 2021 11:16
Selçuk Özdağ'dan taciz açıklaması
22 Ocak 2021 11:10		 Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
22 Ocak 2021 10:48
Bakan Selçuk: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatıyor
22 Ocak 2021 10:01		 'Muhafazakar kesimle yan yana gelmede sıkıntı var, bunu aşacağız'
22 Ocak 2021 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:34 - Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı15:31 - Semaverde çay yapmak için ağaç kesen kişi kameraya yakalandı!15:26 - Koronavirüsü 1 dakikada öldüren burun spreyi geliştirildi15:16 - Emniyetten bu birime yeni görev15:13 - 'İstanbul'u uluslararası kuruluşların merkezi haline getirmek istiyoruz'15:07 - 5 liralık bıçaklar koronayı unutturdu
15:04 - Bu ilde 10 kişide mutant virüs tespit edildi15:00 - Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada tahliye14:57 - Maliye: Belediyelerin gelir paylarından kesinti oranlarında artış yapılmadı14:55 - İşlediği cinayeti yaşı küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı tutuklandı14:53 - Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı14:33 - HSK idare mahkemelerinden 3 ismi Danıştay üyeliğine atadı
14:31 - Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin14:20 - Emekli polis atık kağıt için kurşun yağdırdı14:05 - Yeğenine istismar'dan tutuklanan şahsın tahliyesine yapılan itirazda karar verildi14:00 - Rektör yardımcısının kızı sözlü sınavda birinci oldu mu?14:00 - Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir
13:53 - Rekabet Kurulundan iki ilaç devine büyük ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir
MEB, yarı yıl tatili için, 23 günlük etkinlik hazırladı
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gıda fiyatları yüzde 25 arttı... İşte sebebi
'O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam' diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med-czr nickli yazarın şakalarının düşündürmekten çok güldürmesi 2
coştum yine dalgalanıyorum ben 2
bıkmak 1
araba fiyatları 2
Sözlük yazarları gazete çıkartsa 3
Python 2
Hokka burun 3
acayip bay-bayan isimleri 4
süleyman soylu 6
yelken balığı 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi geçici işçi alacak
Geyikli Belediyesi geçici işçi alacak
ESKİ eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikaları 2 eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikası 3 engelli işçi alacak
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam