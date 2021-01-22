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Yeğenine istismar'dan tutuklanan şahsın tahliyesine yapılan itirazda karar verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Osman Ç., (28) kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılanmıştı. Osman Ç., (28) için Z.Ç.'nin avukatı Dilan Koç ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile duruşma savcısının yaptığı iki itiraz, mahkemece reddedildi
 22 Ocak 2021 14:05
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Yeğenine istismar'dan tutuklanan şahsın tahliyesine yapılan itirazda karar verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Osman Ç., (28) kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılanmıştı. Osman Ç., (28) için Z.Ç.'nin avukatı Dilan Koç ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile duruşma savcısının yaptığı iki itiraz, mahkemece reddedildi.

Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İsviçre'de yaşayan Z.Ç. tatil için dedesinin Kızıltepe'deki evine geldi. Z.Ç., iddiaya göre burada amcası Osman Ç. tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara uğradı. Z.Ç. durumu anlattığı ablasıyla karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Ç., 13 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Osman Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılandı.

MAHKEME İKİ İTİRAZI REDDETTİ

Osman Ç.'nin serbest bırakılmasına avukatı Dilan Koç ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ile duruşma savcısı, Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı itiraz dilekçesi sundu. İtirazlar, değerlendirilmek üzere Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 'sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil durumu ile delillerin toplanmış olması nedeniyle, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesinin bulunmaması, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması hususları' nedeniyle, Osman Ç.'nin tahliyesine yönelik verilen ara karara karşı yapılan itirazların reddine, oy birliği ile karar verdi.False
DHA
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