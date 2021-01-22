HSK idare mahkemelerinden 3 ismi Danıştay üyeliğine atadı
HSK, Konya BİM Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep BİM Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara BİM Daire Başkanı Fatih Zencirci'yi Danıştay üyeliğine seçti.
|22 Ocak 2021 14:33
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.
HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.
Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.
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